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Tigo Energy amplia la scelta per gli installatori grazie alla compatibilità degli inverter Fronius con la linea di prodotti TS4

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” o la “Società”), un leader nello sviluppo di soluzioni software intelligenti per l’energia e il solare, oggi ha annunciato una dichiarazione di compatibilità da parte del produttore Fronius International GmbH , che documenta la compatibilità tra i prodotti Tigo Flex MLPE e varie famiglie di inverter Fronius. La lettera riguarda i prodotti Tigo TS4-A-F, TS4-A-2F, TS4-A-O e TS4-X-O e le famiglie di inverter Fronius Primo GEN24, Primo GEN24 208-240, Symo GEN24, Verto, Tauro e Tauro ECO, se configurati secondo i requisiti specificati da Fronius e Tigo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Technica Communications
Cait Caviness
E-mail: tigoenergy@technica.inc



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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