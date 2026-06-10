Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

The Open Group lancia OSDU® Data Platform Standard, Versione 1.0

The Open Group , il consorzio tecnologico globale indipendente dai fornitori, ha annunciato oggi l'introduzione di OSDU® Data Platform Standard, Versione 1.0. Il nuovo standard stabilisce una base di riferimento stabile e chiaramente definita per le funzionalità della piattaforma dati, supportando maggiore interoperabilità, coerenza e sicurezza nell'industria energetica.

L'OSDU Data Platform Standard, Versione 1.0 è progettato per aiutare le organizzazioni a migliorare la gestione, l'accesso e l'utilizzo dei dati aziendali riducendo la frammentazione ed eliminando i silos di dati. Offre una struttura comune per organizzare e accedere ai dati in modo sicuro ed efficiente, supportando collaborazione, innovazione e processi decisionali migliori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Monika Boudova
Hotwire Global per The Open Group
UKOpengroup@hotwirepr.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...