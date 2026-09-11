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The LYCRA Company debutta al NSC Safety Congress & Expo

The LYCRA Company , un leader globale nello sviluppo di fibre e soluzioni tecnologiche per i settori dell'abbigliamento e della cura personale, oggi ha annunciato la sua prima esposizione al NSC Safety Congress & Expo, che si terrà dal 14 al 16 settembre a Indianapolis. La società segnala anche il debutto nordamericano del suo “ FIBERS TH AT WORK ”, il suo portafoglio di soluzioni innovative per l'abbigliamento da lavoro, le uniformi e gli abiti protettivi.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260910068674/it/

The LYCRA Company will debut its FIBERS THAT WORK portfolio at the NSC Safety Congress & Expo in Indianapolis, highlighting fiber technologies engineered to enhance comfort, durability, visibility, and protection in workwear and protective apparel.

The LYCRA Company will debut its FIBERS THAT WORK portfolio at the NSC Safety Congress & Expo in Indianapolis, highlighting fiber technologies engineered to enhance comfort, durability, visibility, and protection in workwear and protective apparel.

"Il comfort è essenziale per le prestazioni dell'abbigliamento da lavoro", ha dichiarato Tara Maurer-Mackay, direttore della categoria prodotti, prodotti specializzati di marca presso The LYCRA Company.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER I MEDIA:
Karie J. Ford
Karie.J.Ford@lycra.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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