The LYCRA Company completerà con successo la ristrutturazione finanziaria globale

The LYCRA Company , LLC (“la Società”), un leader globale nello sviluppo di soluzioni a base di fibre e tecnologie per il settore dell'abbigliamento e della cura personale, porterà a termine con successo il suo processo di ristrutturazione finanziaria ed emergerà dalla protezione del Capitolo 11 il 20 maggio 2026.

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