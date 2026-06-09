Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

The Estée Lauder Companies rafforza la rete produttiva nel Regno Unito mentre l'impianto di Whitman festeggia 60 anni di artigianato britannico

Mentre l'impianto produttivo di Whitman di The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) festeggia il suo 60° anniversario, la società oggi ha annunciato un investimento strategico che potenzierà la sua rete produttiva nel Regno Unito, consolidando ulteriormente il suo impegno di lunga data nei confronti dell'artigianato britannico, nell'innovazione e nella crescita nel settore dei profumi di prestigio.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260608534326/it/

From left to right: Jo Dancey, Global Brand President, Jo Malone London; Alex Gregorian, SVP, Global Manufacturing & Engineering; Roberto Canevari, Chief Value Chain Officer; Nadine Graf, President, EUKEM; Stéphane de La Faverie, President and Chief Executive Officer; William P. Lauder, Chair of the Board of Directors; Maria Genouzos, VP, EUKEM and APAC Manufacturing; Pernilla Nyberg, SVP, General Manager, UK & Ireland; Jamal Chamariq, SVP, EUKEM & TR Value Chain; and Ben Smith, Whitman Plant Manager, celebrate the 60th anniversary of The Estée Lauder Companies’ Whitman manufacturing facility in Petersfield, UK.

From left to right: Jo Dancey, Global Brand President, Jo Malone London; Alex Gregorian, SVP, Global Manufacturing & Engineering; Roberto Canevari, Chief Value Chain Officer; Nadine Graf, President, EUKEM; Stéphane de La Faverie, President and Chief Executive Officer; William P. Lauder, Chair of the Board of Directors; Maria Genouzos, VP, EUKEM and APAC Manufacturing; Pernilla Nyberg, SVP, General Manager, UK & Ireland; Jamal Chamariq, SVP, EUKEM & TR Value Chain; and Ben Smith, Whitman Plant Manager, celebrate the 60th anniversary of The Estée Lauder Companies’ Whitman manufacturing facility in Petersfield, UK.

Fondata nel 1966, Whitman è una parte strategica della rete produttiva globale di The Estée Lauder Companies, e realizza prodotti per la cura della pelle e di profumeria per marchi come Jo Malone London, Estée Lauder, Clinique e La Mer. Oggi, l'impianto produce più di 90 milioni di unità all'anno in tutto il Regno Unito, in Europa e in altri mercati selezionati in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni con i media:
Brendan Riley
briley@estee.com

Relazioni con gli investitori:
Rainey Mancini
rmancini@estee.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...