The Estée Lauder Companies e Puig terminano le discussioni relative a una potenziale combinazione aziendale

Il 23 marzo 2026, The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) e Puig hanno confermato le discussioni relative a una possibile combinazione aziendale, ma a meno che e fino a quando non venga firmato un accordo tra le aziende non potrà esservi alcuna certezza relativamente all'accordo o ai termini dello stesso.

The Estée Lauder Companies e Puig oggi hanno annunciato di aver terminato le discussioni relative a una potenziale combinazione aziendale. The Estée Lauder Companies rimane pienamente incentrata sulla continuazione dell'esecuzione della sua strategia Beauty Reimagined, che è già ben avviata e sta producendo risultati positivi.