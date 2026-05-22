Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

The Estée Lauder Companies e Puig terminano le discussioni relative a una potenziale combinazione aziendale

Il 23 marzo 2026, The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) e Puig hanno confermato le discussioni relative a una possibile combinazione aziendale, ma a meno che e fino a quando non venga firmato un accordo tra le aziende non potrà esservi alcuna certezza relativamente all'accordo o ai termini dello stesso.

The Estée Lauder Companies e Puig oggi hanno annunciato di aver terminato le discussioni relative a una potenziale combinazione aziendale. The Estée Lauder Companies rimane pienamente incentrata sulla continuazione dell'esecuzione della sua strategia Beauty Reimagined, che è già ben avviata e sta producendo risultati positivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni con gli investitori:
Rainey Mancini
rmancini@estee.com

Relazioni con i media:
Brendan Riley
briley@estee.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...