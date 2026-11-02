Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Thales scelta per fornire la capacità di ricerca mine di nuova generazione per la Marina degli Stati Uniti

Advanced Acoustic Concepts (AAC), una società controllata da Thales, fornitore di soluzioni di guerra sottomarina con sede negli Stati Uniti, ha vinto un contratto da 53,9 milioni di dollari con la Marina degli Stati Uniti per la produzione e la fornitura di due moduli RMH (rilevamento remoto di mine) e relativa assistenza tecnica.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261101258442/it/

Sonar ©Thales

Sonar ©Thales

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTI PER LA STAMPA
Thales, Relazioni con i media
Thales Defense & Security, Inc.
Paul D. Mehney
+1 (240) 957-1387
Paul.mehney@thalesdsi.com

Thales, Relazioni con i media
Nord America
Jennifer Tumminio
jennifer.tumminio@thalesgroup.com

Thales Group, Relazioni con i media – Difesa
Camille Heck
Camille.heck@thalesgroup.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...