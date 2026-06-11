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Thales annuncia una partnership strategica con Google Cloud per il lancio di un nuovo cloud sovrano in Germania

Thales, leader globale in tecnologie di alto livello, ha annunciato oggi una partnership strategica con Google Cloud per la creazione di una nuova soluzione cloud sovrana in Germania.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260520618195/it/

The wholly-owned subsidiary of Thales in Germany offers an independent cloud solution based on Google Cloud technology. © Thales/Google Cloud

The wholly-owned subsidiary of Thales in Germany offers an independent cloud solution based on Google Cloud technology. © Thales/Google Cloud

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media

Pitt Marx, Direttore delle comunicazioni, Thales in Germania
+ 49 (0) 172 404 83 46
pitt.marx@thalesgroup.com

Marion Bonnet, Relazioni con i media, Thales e S3NS
+33(0)6 60 38 48 92
marion.bonnet@thalesgroup.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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