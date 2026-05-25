TFG-001, l'innovativa terapia cellulare basata su microtessuti neurali 3D, dimostra capacità funzionali e di reinnervazione superiori nel Parkinson

TreeFrog Therapeutics, biotech specializzata nella medicina rigenerativa e nello sviluppo di terapie cellulari di prossima generazione, oggi ha annunciato che presenterà nuovi dati preclinici su TFG-001 alla 7a conferenza mondiale sulla malattia di Parkinson. TFG-001 è una terapia cellulare basata su microtessuti neurali 3D che ha dimostrato un rilascio rapido di dopamina e un'estesa reinnervazione a seguito di graft in diversi modelli traslazionali della malattia di Parkinson, a supporto del suo potenziale come candidato best in class.