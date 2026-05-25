TFG-001, l'innovativa terapia cellulare basata su microtessuti neurali 3D, dimostra capacità funzionali e di reinnervazione superiori nel Parkinson

TreeFrog Therapeutics, biotech specializzata nella medicina rigenerativa e nello sviluppo di terapie cellulari di prossima generazione, oggi ha annunciato che presenterà nuovi dati preclinici su TFG-001 alla 7a conferenza mondiale sulla malattia di Parkinson. TFG-001 è una terapia cellulare basata su microtessuti neurali 3D che ha dimostrato un rilascio rapido di dopamina e un'estesa reinnervazione a seguito di graft in diversi modelli traslazionali della malattia di Parkinson, a supporto del suo potenziale come candidato best in class.
La reinnervazione, un'esigenza critica nella malattia di Parkinson
Secondo le stime, nella malattia di Parkinson il 60–80% dei neuroni dopaminergici smette di funzionare ancor prima della comparsa dei sintomi motori; la pathway nigro-striatale si degenera, con conseguente distruzione delle connessioni essenziali che collegano i neuroni produttori di dopamina al controllo del movimento.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260524602987/it/
Contatto per ulteriori informazioni
Rachel Mooney
Responsabile comunicazioni
Rachel.mooney@treefrog.fr
Tel.: +33 674063461
Laurine Chapuis
Manager comunicazioni
Laurine.chapuis@treefrog.fr
Tel.: +33 645774258
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire