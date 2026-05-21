TestMu AI amplia i test dei dispositivi reali con il supporto multilinguaggio di Playwright e i test audio avanzati per iOS

TestMu AI (già LambdaTest ), la prima piattaforma full-stack al mondo di Agentic AI Quality Engineering, oggi ha annunciato due importanti miglioramenti al suo Real Device Cloud : supporto ampliato per l' automazione di Playwright in diversi linguaggi di programmazione e l'introduzione di funzionalità di Audio Injection e Live Audio Input (inserimento audio e ingresso audio dal vivo) per reali dispositivi iOS.
Questi aggiornamenti rispondono alla crescente esigenza di testare moderne applicazioni che non solo sono applicabili a diverse piattaforme, ma che sono anche sempre più multimodali, comportando voce, audio e interazioni con l'utente in tempo reale.
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