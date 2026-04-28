Taiho Oncology, Taiho Pharmaceutical e Araris Biotech AG portano l'ADC ARC-02 nella fase 1 di sviluppo clinico

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260427371656/it/

Taiho Oncology

Leigh Labrie

+1 609.664.9878

llabrie@taihooncology.com

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

Junko Onishi

+81-80-1009-7683

junn-onishi@taiho.co.jp

Araris Biotech AG

Filippo Mulinacci, CBO

partnering@ararisbiotech.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire