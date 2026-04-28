Taiho Oncology, Taiho Pharmaceutical e Araris Biotech AG portano l'ADC ARC-02 nella fase 1 di sviluppo clinico

Taiho Oncology, Inc., Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. e Araris Biotech AG ("Araris") oggi hanno annunciato il completamento del periodo di revisione relativo a un nuovo farmaco sperimentale (IND) da parte della U.S. Food and Drug Administration (FDA) su ARC-02, un anticorpo farmaco-coniugato (ADC) in corso di sviluppo per il trattamento dei linfomi non Hodgkin. Taiho Oncology può così dare inizio a uno studio clinico di fase 1 su ARC-02 con aumento progressivo della dose.
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Taiho Oncology
Leigh Labrie
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Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.
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Araris Biotech AG
Filippo Mulinacci, CBO
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