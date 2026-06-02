SymphonyAI porta ai CPG la piattaforma basata sull'IA Assortment and Space, riducendo da settimane a giorni i cicli di analisi delle categorie

Mancate conformità ai planogrammi, esaurimenti di stock non rilevati e il divario tra pianificazione della direzione e attuazione nel punto vendita comportano per i rivenditori di alimentari costi concreti in termini di vendite comparabili, perdite di magazzino e ore di lavoro del personale. Gli strumenti realizzati per la pianificazione della categoria non sono mai stati progettati per chiudere quel divario nell'attuazione. In risposta a tutto questo, SymphonyAI , un leader globale nella Vertical AI, oggi ha annunciato la disponibilità di CINDE Assortment and Space per i CPG, una piattaforma che chiude il cerchio tra strategia di assortimento, attuazione di planogrammi e conformità nei punti vendita, riducendo il ciclo di analisi della categoria da quattro o sei settimane a pochi giorni.