SymphonyAI lancia CINDE Retail Media Intelligence per connettere merchandise e media nei negozi di alimentari di medie e grandi dimensioni

I media nel settore retail sono diventati la linea di ricavi in più rapida crescita nel settore alimentari, eppure i miliardi di dollari investiti dagli inserzionisti del settore beni di largo consumo (CPG) ogni anno passano attraverso un sistema in cui gli acquirenti dei media e i commercianti non vedono mai gli stessi dati. I commercianti pianificano gli assortimenti, negoziano le spese commerciali e riorganizzano senza alcuna visibilità su quali investimenti mediatici dei CPG stiano stimolando la rotazione delle categorie, mentre gli inserzionisti CPG rinnovano o interrompono la campagna pubblicitaria, sulla base di prove di crescita incrementale che la maggior parte dei rivenditori non riesce a fornire.