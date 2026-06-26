SureWerx® acquisisce Genesi S.r.l.

SureWerx®, fornitore leader a livello globale di dispositivi di sicurezza e attrezzature professionali, ha annunciato oggi l'acquisizione di Genesi S.r.l. I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260626142556/it/
Con sede a Bergamo, Genesi è un'azienda leader nella produzione e fornitura di soluzioni di sicurezza per i lavori in quota e ambienti confinati. Da oltre vent'anni, l'azienda mette il cliente al centro, unendo prodotti innovativi e di altissima qualità a competenze ingegneristiche, formazione, servizi, manutenzione e assistenza post-vendita, con l'obiettivo di tutelare i lavoratori in quota e in ambienti ad alto rischio. L'offerta di Genesi comprende sistemi anticaduta, linee vita, punti di ancoraggio, parapetti, scale e soluzioni per mettere in sicurezza gli spazi confinati. Guidata dal principio secondo cui "non c'è protezione senza conoscenza ", Genesi si impegna attivamente a promuovere la cultura della sicurezza, affinché ogni lavoratore possa tornare a casa sano e salvo a fine giornata.
Questa operazione rafforza ulteriormente la divisione anticaduta di SureWerx® e ne accresce la capacità di offrire soluzioni di sicurezza integrate per il lavoro in quota e gli spazi confinati ai clienti in Europa e in Nord America.
"Siamo entusiasti di accogliere Genesi S.r.l. nella famiglia SureWerx®. Si tratta di un'integrazione altamente strategica che va ad ampliare la nostra gamma di soluzioni per i lavori in quota, gli spazi confinati e le operazioni di recupero e soccorso per i clienti europei e, a breve, anche per quelli nordamericani", ha dichiarato Scott Dowell, CEO di SureWerx. "Genesi porta in dote un'esperienza leader di mercato nell'accesso e nel soccorso in spazi confinati, oltre che nei sistemi anticaduta. Unendo queste competenze all’ampio catalogo di imbracature, dispositivi anticaduta retrattili, cordini e ancoraggi a marchio Fall Safe, questa acquisizione consolida la nostra capacità di fornire una gamma ancora più completa e integrata di soluzioni anticaduta ad alte prestazioni, trasversalmente a diversi settori e aree geografiche."
"La missione di Genesi è sempre stata chiara: progettare e realizzare sistemi anticaduta all'avanguardia, affiancandoli a una formazione di eccellenza erogata attraverso Genesi Academy", ha commentato Simone Cornali, fondatore di Genesi. "Il nostro obiettivo è integrare prodotti, servizi e formazione per tutelare la vita delle persone e diffondere la cultura della sicurezza, facendo in modo che ogni lavoratore possa tornare a casa sano e salvo. Siamo entusiasti di unire le forze con SureWerx®, un gruppo che condivide i nostri stessi valori e il nostro profondo impegno per la sicurezza dei lavoratori in quota e negli ambienti confinati. La presenza globale di SureWerx®, la sua solida rete di partner e la sua profonda competenza nel settore anticaduta contribuiranno ad accelerare la crescita di Genesi in Europa e nel mondo, portando avanti al contempo la nostra missione comune: rendere più sicuro il lavoro in quota e ad alto rischio."
Info di SureWerx ®
Con doppia sede a Vancouver (Canada) ed Elgin (Illinois), SureWerx® è un produttore leader a livello mondiale di dispositivi di sicurezza e attrezzature professionali. L'azienda commercializza i propri prodotti per la sicurezza attraverso numerosi marchi, tra cui Jackson Safety®, Sellstrom®, Pioneer®, PeakWorks®, ADA Solutions®, Armor Tile, Access Tile, Due North®, K1 Series®, Avenger, Nautilus®, MEGAComfort, NEOS®, Oberon, FALL SAFE® e Reliance Fall Protection®.
SureWerx® garantisce la disponibilità globale dei propri marchi grazie a una capillare rete di distributori che serve i settori industriale, edile, della sicurezza, elettrico, delle utility, delle risorse naturali, dei trasporti, dell'aftermarket automobilistico e dell'industria alimentare. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.surewerx.com .
Info di Genesi S.r.l.
Fondata nel giugno 2006 e con sede a Bergamo, Genesi offre soluzioni "chiavi in mano" per la protezione dei lavoratori in quota e la messa in sicurezza degli spazi confinati. I suoi servizi includono l'analisi preliminare del sito, la progettazione su misura dei sistemi, la produzione, l'installazione, la manutenzione, la formazione e l'assistenza post-vendita. La formazione e l’addestramento sono i pilastri della filosofia aziendale, perché non c'è protezione senza conoscenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.genesiprotection.com .
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260626142556/it/
Media Contact: Tim Thompson, SureWerx Global GM/VP Fall Protection, tthompson@surewerx.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire