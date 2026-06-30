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STOKR si aggiudica licenze CASP e PI in Lussemburgo prima della scadenza MiCAR

STOKR, la piattaforma di titoli digitali con sede in Lussemburgo ha ottenuto l’autorizzazione dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi del regolamento dell’UE sui mercati delle cripto-attività (MiCAR) e della legge del 10 novembre 2009 in materia di servizi di pagamento, ottenendo le licenze di fornitore di servizi di cripto-attività (CASP) e di istituto di pagamento (PI) poco più di una settimana prima della scadenza del 1° luglio 2026 prevista per l’entrata in vigore del MiCAR.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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