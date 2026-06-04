STARTEEPO Invest aumenta la propria partecipazione in Xerox a oltre il 6% in vista dei risultati finanziari del 2T del 2026

A seguito della transazione, STARTEEPO detiene la proprietà effettiva di circa 8,0 milioni di azioni ordinarie di Xerox e detiene opzioni su ulteriori 140.000 azioni. In base alle informazioni sulla proprietà disponibili al pubblico, STARTEEPO è ora il terzo maggiore azionista di Xerox.

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