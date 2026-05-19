Splio apre una nuova fase del suo sviluppo nell’Europa meridionale

A pochi mesi dal lancio del suo CRM AI-first, Splio apre una nuova fase del proprio sviluppo nell’Europa meridionale. Presente da oltre 12 anni in Spagna, Portogallo e Italia, l’azienda ha scelto di rafforzare ulteriormente i propri investimenti nella regione, convinta che unisca potenziale economico e rapida evoluzione degli usi digitali.

Questa organizzazione si fonda su un team regionale di circa trenta persone, distribuite tra partnership, sviluppo commerciale, customer success e supporto. Un team già operativo nei mercati locali e che accompagna quasi cento clienti, tra cui Bodeboca, QVC, GoodNews, Gocco, Equivalenza, lola casademunt, Casa Viva, Piazza Italia, Conforama e Gaudí.

“Consideriamo l’Europa meridionale molto più di una regione in cui siamo storicamente presenti. È un mercato dinamico, dove gli usi dell’IA evolvono rapidamente e dove Barcellona rappresenta un vero centro di gravità per accompagnare le aziende nei loro cambiamenti. Vogliamo rafforzare questa prossimità con un’organizzazione, dei team e una proposta di valore in linea con questa nuova fase del mercato”, afferma Antoine Parizot, co-CEO di Splio.

“La sfida non è solo tecnologica, ma anche operativa. Le aziende devono far convivere i nuovi utilizzi dell’IA con attività profondamente radicate nel mondo reale. Il nostro ruolo è fornire un CRM capace di connettere queste due dimensioni in modo fluido e coerente”, spiega Donald Pontabry, COO di Splio e responsabile dello sviluppo per l’Europa meridionale.

Questa dinamica si basa anche su una rete di agenzie partner, come Jakala, CSengine e CleverStrategy.Haut du formulaire

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Clémence Rebours

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