Splio apre una nuova fase del suo sviluppo nell’Europa meridionale

A pochi mesi dal lancio del suo CRM AI-first, Splio apre una nuova fase del proprio sviluppo nell’Europa meridionale. Presente da oltre 12 anni in Spagna, Portogallo e Italia, l’azienda ha scelto di rafforzare ulteriormente i propri investimenti nella regione, convinta che unisca potenziale economico e rapida evoluzione degli usi digitali.
In questo contesto, Splio rafforza la propria governance da Barcellona. Antoine Parizot si stabilisce nella sede storica, mentre Donald Pontabry, con oltre otto anni di esperienza in Spagna, guida lo sviluppo nell’Europa meridionale.
Questa organizzazione si fonda su un team regionale di circa trenta persone, distribuite tra partnership, sviluppo commerciale, customer success e supporto. Un team già operativo nei mercati locali e che accompagna quasi cento clienti, tra cui Bodeboca, QVC, GoodNews, Gocco, Equivalenza, lola casademunt, Casa Viva, Piazza Italia, Conforama e Gaudí.
“Consideriamo l’Europa meridionale molto più di una regione in cui siamo storicamente presenti. È un mercato dinamico, dove gli usi dell’IA evolvono rapidamente e dove Barcellona rappresenta un vero centro di gravità per accompagnare le aziende nei loro cambiamenti. Vogliamo rafforzare questa prossimità con un’organizzazione, dei team e una proposta di valore in linea con questa nuova fase del mercato”, afferma Antoine Parizot, co-CEO di Splio.
“La sfida non è solo tecnologica, ma anche operativa. Le aziende devono far convivere i nuovi utilizzi dell’IA con attività profondamente radicate nel mondo reale. Il nostro ruolo è fornire un CRM capace di connettere queste due dimensioni in modo fluido e coerente”, spiega Donald Pontabry, COO di Splio e responsabile dello sviluppo per l’Europa meridionale.
Questa dinamica si basa anche su una rete di agenzie partner, come Jakala, CSengine e CleverStrategy.Haut du formulaire
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Clémence Rebours
Nouvelles Graines
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