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Sono aperte le candidature per la sesta edizione dell'Aster Guardians Global Nursing Award 2027, del valore di 250.000 dollari statunitensi

Aster DM Healthcare ha annunciato il lancio della sesta edizione dell'Aster Guardians Global Nursing Award, invitando gli infermieri abilitati di tutto il mondo a presentare i propri contributi all'assistenza sanitaria e a concorrere per un premio di 250.000 dollari statunitensi. Il premio riconosce gli infermieri il cui lavoro migliora l'assistenza ai pazienti, rafforza i sistemi sanitari, promuove l'innovazione e plasma le comunità.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261109701230/it/

Aster Guardians Global Nursing Award - One nurse will win the trophy and the prize of USD 250,000 (Photo: AETOSWire)

Aster Guardians Global Nursing Award - One nurse will win the trophy and the prize of USD 250,000 (Photo: AETOSWire)

Aperto agli infermieri abilitati di tutto il mondo, il premio riconosce i contributi in cinque aree: assistenza ai pazienti, formazione infermieristica, servizio sociale e comunitario, ricerca e innovazione e, infine, leadership e amministrazione infermieristica. I candidati possono condividere i propri percorsi professionali rispondendo a domande su casi di studio (in più lingue) all'indirizzo www.asterguardians.com fino al 31 dicembre 2026.

L'edizione 2026 ha ricevuto oltre 134.000 candidature provenienti da 214 Paesi ed economie, a dimostrazione della crescente portata globale del premio. Il processo di valutazione in più fasi sarà gestito in modo indipendente da Ernst & Young LLP (EY) e supervisionato da un'autorevole giuria composta da figure di spicco del campo sanitario a livello internazionale. I 10 finalisti saranno premiati in una cerimonia di premiazione globale prevista per maggio 2027.

Il Dott. Azad Moopen, Presidente fondatore di Aster DM Healthcare, ha dichiarato: "Quando abbiamo istituito l'Aster Guardians Global Nursing Award, la nostra visione era quella di riconoscere gli infermieri non solo per l'assistenza che forniscono, ma anche per le idee che promuovono, i sistemi che rafforzano e le comunità che plasmano. Con il lancio della sesta edizione, restiamo impegnati a portare in primo piano queste storie e a garantire che i contributi eccezionali degli infermieri ricevano il riconoscimento che meritano".

Istituito nel 2021 dal Dott. Azad Moopen, il premio ha premiato infermieri provenienti da Kenya, Regno Unito, Filippine e Ghana nelle sue cinque edizioni. La vincitrice del 2026, la Dott.ssa Agimol Pradeep del Regno Unito, è coordinatrice senior per i trapianti presso il King's College Hospital e docente onoraria senior presso l'Università di Salford. È stata cofondatrice di Upahaar, un'iniziativa che ha registrato oltre 10.000 donatori di cellule staminali.

Informazioni su Aster DM Healthcare GCC

Fondata nel 1987 dal Dott. Azad Moopen, Aster DM Healthcare è un'azienda fornitrice di servizi sanitari integrati tra le più importanti del mondo, con una forte presenza in tutti e sei i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Aster si impegna a fornire assistenza sanitaria accessibile e di alta qualità, dai servizi primari a quelli avanzati, per rispettare la mission aziendale di trattare al meglio i propri pazienti.

*Fonte: AETOSWire

Lavanya Mandal
Responsabile PR e comunicazioni interne
Aster DM Healthcare
+971528126577, lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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