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Solo il 4,7% degli istituti finanziari aggiorna a ciclo continuo il monitoraggio e i controlli per la conformità in base all'evoluzione del rischio, secondo una nuova indagine

SymphonyAI , leader globale nelle piattaforme di prodotti AI verticali, e AML Intelligence , la principale fonte di notizie e analisi per la comunità che opera per la conformità in materia di reati finanziari, oggi hanno pubblicato il documento FinCrime Frontier 2026–27 Report (Rapporto sulla frontiera dei crimini finanziari 2026–27) da cui si evince che, per gestire il rischio di reati finanziari, la maggior parte degli istituti finanziari fa tuttora affidamento su cicli di revisione periodici, nonostante la continua evoluzione dinamica sia delle minacce che dovrebbero monitorare, sia delle normative in materia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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