Sodali & Co nomina Fabio Bianconi Responsabile per l'Italia

Sodali & Co, la società leader globale nella consulenza agli stakeholder incentrata sui mercati dei capitali, oggi ha annunciato la nomina di Fabio Bianconi a Responsabile per l'Italia, con effetto immediato.
Fabio subentra ad Andrea Di Segni, che passerà al nuovo ruolo di Senior Relationship Advisor, nel quale continuerà a fornire supporto alle relazioni con clienti chiave e a iniziative strategiche in tutta l'azienda.
Fabio apporta vasta esperienza, solide relazioni con i clienti e una comprovata esperienza nella consulenza su incarichi complessi nel mercato italiano. Guiderà la crescita continua e lo sviluppo di Sodali in Italia, partendo dalla posizione consolidata dell'azienda nella regione.
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