Smartstream lancia Smart Agents per le operazioni di back-office, validato in progetti pilota con clienti di primo livello

Smartstream, un fornitore affidabile di soluzioni dati per le principali istituzioni finanziarie e aziende a livello globale, oggi ha annunciato la disponibilità di Smart Agents, la sua soluzione di intelligenza artificiale agentica progettata per le operazioni bancarie.

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