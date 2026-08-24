SLB lancia ExaCT, il sistema di controllo elettrico delle CT per pozzi

SLB (NYSE: SLB) ha lanciato oggi il sistema di controllo elettrico delle tubazioni a spirale (CT) per pozzi ExaCT™, una piattaforma di intervento all'avanguardia che mette a disposizione il controllo elettrico in tempo reale nelle operazioni con tubazioni a spirale. Sostituendo l'attivazione idraulica a pressione con la comunicazione elettrica, l'erogazione energetica e la telemetria, il sistema ExaCT dà agli operatori maggiore visibilità, precisione e controllo, contribuendo a migliorare l'esecuzione degli interventi e l'accesso ai giacimenti.
Il sistema ExaCT abbina energia elettrica, telemetria e misurazioni dei pozzi per consentire la comunicazione con la strumentazione dei pozzi, la loro attivazione e la verifica per l'intera durata di un intervento.
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