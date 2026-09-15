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Signaloid aderisce all'Open Chiplet Atlas Alliance e annuncia piani per la disponibilità dei suoi ASIC UxHw tramite l'ecosistema OCA

Signaloid, lo specialista britannico dell'hardware computazionale, ha aderito all'Open Chiplet Atlas (OCA) e ha annunciato piani per la disponibilità della sua tecnologia di accelerazione del calcolo UxHw® sotto forma di processori chiplet nell'ambito dell'ecosistema OCA. La tecnologia UxHw è pensata per l'AI e per i carichi di lavoro delle simulazioni basati sui metodi stocastici, tra cui la finanza quantitativa, l'apprendimento per rinforzo, le simulazioni ingegneristiche e i modelli globali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto stampa: press@signaloid.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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