Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Si espande l'adozione di Nessum nelle infrastrutture mondiali per la gestione energetica

La Nessum Alliance oggi annuncia l'espansione della tecnologia Nessum nelle applicazioni HVAC commerciali e delle smart grid grazie alle implementazioni da parte di due aderenti all'Alliance, Daikin Industries, Ltd. e Power Plus Communications AG (PPC). L'organizzazione inoltre ha sottolineato che le spedizioni cumulative nel mondo dei dispositivi LSI che integrano l'IP di Nessum hanno superato i sei milioni di unità, secondo la Panasonic Holdings Corporation, il licenziatario della tecnologia, un dato che ne evidenzia la maturità e il livello di adozione nel mercato.

Con l'accelerazione della gestione energetica, della digitalizzazione e delle infrastrutture sostenibili a livello globale, le organizzazioni puntano alle reti per le comunicazioni in grado di coniugare affidabilità e flessibilità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Ufficio della Nessum Alliance
info@nessum.org



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...