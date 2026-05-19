Shufti ottiene per due volte il titolo di Leader negli indici di verifica dell'età e stima dell'età 2026 di Liminal, con valutazioni eccezionali per i due benchmark

Shufti è stata nominata Leader nelle categorie di Age Verification (Verifica dell'età) ed Age Estimation (Stima dell'età) dell'Index Report 2026 di Liminal, ricevendo la valutazione Exceptional (Eccezionale) per la presenza di mercato in entrambi.
Liminal, una società di intelligence attuabile, valuta i venditori di sistemi di verifica di identità negli ambiti di realizzazione dei prodotti, strategia e presenza sul mercato, valutandone la scalabilità, precisione, resistenza alle frodi, innovazione ed esperienza utente.
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