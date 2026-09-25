Sharjah promuove un ruolo più incisivo per le donne nel settore tecnologico nell'ambito della Roadmap 2050

Mentre l'intelligenza artificiale sta ridefinendo le economie globali, gli Emirati Arabi Uniti mettono le donne al centro delle proprie ambizioni globali, posizionandole non solo come partecipanti, ma come figure chiave per il futuro dell'IA.
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Women leaders and technology experts during a session at the Women in Technology 2026 Forum in Sharjah (Photo: AETOSWire)
Il messaggio è stato ribadito da Sua Altezza Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, presidente dello Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK) , che ha esortato le donne ad andare oltre la semplice partecipazione al settore tecnologico per assumere un ruolo di primo piano nel plasmare il futuro.
Intervenendo alla settima edizione del Forum Women in Technology 2026 , ospitato da SPARK sul tema "The 2050 Mindset", Sua Altezza Sheikha Bodour ha dichiarato: "Il 2050 può sembrare lontano, ma è plasmato dalle decisioni che prendiamo, dalle ricerche che finanziamo e dalle tecnologie che sviluppiamo oggi. Le donne devono quindi assumere una presenza forte e influente nei luoghi in cui vengono determinate le priorità, la direzione e la finalità della tecnologia, con l'autorevolezza necessaria per plasmarne i risultati".
Ha sottolineato l'esperienza degli Emirati Arabi Uniti nel dimostrare ciò che si può realizzare quando le opportunità si uniscono alla fiducia e alla responsabilità, sottolineando l'importanza di consentire alle donne di tutto il mondo di svolgere un ruolo a pieno titolo nella costruzione di un futuro tecnologico al servizio delle persone e che promuova la prosperità delle società.
Secondo i dati ufficiali, le donne rappresentano circa il 50% della forza lavoro del Programma spaziale nazionale degli Emirati Arabi Uniti e circa l'80% del team scientifico alla base della missione Hope Probe degli Emirati Arabi Uniti su Marte. Inoltre, costituiscono oltre il 46% dei laureati in discipline STEM e circa il 70% dei laureati universitari nel Paese.
Hussain Al Mahmoudi, CEO di SPARK, ha osservato che il futuro non è una destinazione, ma il risultato delle scelte fatte oggi. Ha sottolineato che dare potere alle donne nel settore tecnologico non riguarda l'inclusione, bensì l'ampliamento della capacità delle società di innovare, competere e creare un futuro.
Il forum si svolge in un momento in cui le donne continuano a essere sottorappresentate in diversi settori che plasmano l'economia tecnologica. Secondo il Global Gender Gap Report 2026 del Forum economico mondiale, le donne rappresentano il 36,6% dei collaboratori individuali nelle aziende che operano nel settore dell'intelligenza artificiale, il 25,3% dei dirigenti di alto livello e il 19,3% degli ingegneri specializzati in IA.
SPARK, sostenitrice dell'emancipazione femminile, ha lanciato un pacchetto di avvio imprenditoriale dedicato alle donne nel settore tecnologico, che offre uno sconto del 50% sui servizi di avvio aziendale, oltre a licenze, assistenza aziendale, mentoring e opportunità di networking nell'ecosistema dell'innovazione di Sharjah.
*Fonte: AETOSWire
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