SERI Lugano lancia l'iniziativa International Scientific Outreach sulla ricerca neuroscientifica e sulla ghiandola pineale basata sulla luce

Mentre aumenta a livello internazionale l'interesse scientifico per la stimolazione basata sulla luce, la regolazione neuroendocrina e la medicina integrativa, lo Switzerland Eye Research Institute (SERI Lugano) ha lanciato una nuova iniziativa scientifica internazionale incentrata sul coinvolgimento del pubblico e sulla comunicazione interdisciplinare nel settore delle neuroscienze e della modulazione cellulare.

Ophthalmologist Roberto Pinelli explains, in an engaging personal narrative style, his unique methods for using a combination of light, sound, and nutraceuticals to non-invasively activate the pineal gland to promote cellular rejuvenation, decrease aging, and improve overall well-being. Supported by case studies and peer-reviewed research, Pinelli’s method centers on using photons to convey vibrational energy through the eyes to target areas of the body with the sinergic use of sound vibrations and specific nutraceuticals. He shows the potent effects this has on overall wellbeing and mental health as it can improve memory, mental clarity, and self-awareness. His techniques also have positive effects on the body such as helping to heal degenerative diseases like AMD, retinal degenerations, Alzheimer’s, rheumatoid arthritis, and Parkinson’s.

L'iniziativa mira a promuovere la più ampia comprensione della ricerca emergente che coinvolge la fotobiomodulazione, la cronobiologia, i processi neuroendocrini e l'interazione tra luce, frequenze sonore e funzione cellulare.

Nell'ambito di questa iniziativa, SERI Lugano sostiene la pubblicazione e la diffusione internazionale di Awakening the Pineal Gland – Cellular Rejuvenation through Light and Sound (Il risveglio della ghiandola pineale: il rinnovamento cellulare attraverso la luce e il suono), un nuovo volume scritto da Roberto Pinelli, fondatore e direttore di SERI Lugano, pubblicato negli Stati Uniti da Inner Traditions.

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