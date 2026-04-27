Seoul Viosys punta al mercato delle comunicazioni ottiche dei data center per l'AI da 60 miliardi di dollari con i semiconduttori optoelettronici

La struttura dei semiconduttori optoelettronici di Seoul Viosys è soggetta a un'ingiunzione permanente degli Stati Uniti a partire dal febbraio 2026, che riguarda prodotti simili e i dipendenti (Immagine: Seoul Viosys)

Mentre la rapida espansione dell'intelligenza artificiale sta determinando un cambiamento paradigmatico nei data center, con il passaggio da architetture basate sul rame a quelle basate sulla tecnologia ottica, l'azienda sta rafforzando la propria posizione grazie all'acquisizione, avvenuta cinque anni fa, di un'azienda specializzata in VCSEL per le comunicazioni a corto raggio e al completamento della tecnologia di classe 100G (25G×4).

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