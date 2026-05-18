Seoul Design Foundation annuncia l'invito alle candidature per il "Seoul Design AI Film Festival"

La Seoul Design Foundation (CEO Cha Kang Heui) invita i visionari del mondo al Seoul Design AI Film Festival (SDAFF) . Questa competizione globale mira a ridefinire la Dongdaemun Design Plaza (DDP), l'architettura atipica più grande al mondo, come la meta più ambita per l'arte mediatica basata sull'intelligenza artificiale.
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Un poster ufficiale per il Seoul Design AI Film Festival (Immagine: Seoul Design Foundation)
Il muro convesso esterno di 222 metri della DDP, da Guinness dei Primati come "Mappatura 3D più grande al mondo su un edificio atipico", servirà da tela digitale per i vincitori. La "Seoul Light DDP" è già diventata famosa a livello globale vincendo i tre premi più importanti al mondo per il design: iF, Red Dot e IDEA.
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Seoul Design Foundation
AI Design Team
Jang Hyunseok
hyunseok_jang@seouldesign.or.kr
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