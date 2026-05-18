Seoul Design Foundation annuncia l'invito alle candidature per il "Seoul Design AI Film Festival"

Un poster ufficiale per il Seoul Design AI Film Festival (Immagine: Seoul Design Foundation)

Il muro convesso esterno di 222 metri della DDP, da Guinness dei Primati come "Mappatura 3D più grande al mondo su un edificio atipico", servirà da tela digitale per i vincitori. La "Seoul Light DDP" è già diventata famosa a livello globale vincendo i tre premi più importanti al mondo per il design: iF, Red Dot e IDEA.

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Seoul Design Foundation

AI Design Team

Jang Hyunseok

hyunseok_jang@seouldesign.or.kr





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