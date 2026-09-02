SBC Medical parteciperà a diverse prossime conferenze per gli investitori nel settembre 2026

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“La Società” o “SBC Medical”), un'Organizzazione di servizi sanitari (MSO) che offre supporto gestionale in un'ampia gamma di settori sanitari, oggi ha annunciato la sua partecipazione a varie conferenze nel settembre 2026. SBC Medical condurrà presentazioni incontri individuali con investitori istituzionali.
Di seguito una sintesi della partecipazione programmata della Società alle prossime conferenze per gli investitori:
- H.C. Wainwright - 28a Conferenza annuale per gli investimenti globali
Data: 14 settembre 2026
Formato: In presenza (NY)
Registrazione: https://my.ct.events/register.aspx?meid=cff43623-9e9f-45d4-bbc3-ee19e9c372c1&rpid=a667ca45-171e-4306-98eb-c466e8b7e6c1
- ArcStone Kingswood - Summit sulla crescita 2026
Data: 16 settembre 2026
Formato: In presenza (Toronto)
Registrazione: https://www.meetmax.com/sched/event_144037/investor_reg_new.html?attendee_role_id=ARCSTONE_ATTENDEE
- CLSA - 33o Forum degli investitori 2026
Data: 21 settembre 2026
Formato: In presenza (Hong Kong)
Registrazione: https://www.clsa.com/forums/
- Sidoti - Conferenza virtuale per le aziende a bassa capitalizzazione
Data: 23, 24 settembre 2026
Formato: Virtuale
Registrazione: https://www.sidoti.com/events
- Lytham Partners - Conferenza per gli investitori dell'autunno 2026
Data: 29, 30 settembre 2026
Formato: Virtuale
Registrazione: https://lythampartners.com/virtual/
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Hikaru Fukui / Responsabile del Dipartimento di IR; E-mail: ir@sbc-holdings.com
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