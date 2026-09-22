Saildrone USV la registrazione con la bandiera danese per le operazioni europee

Saildrone oggi ha annunciato che i primi quattro USV (veicoli di superficie senza equipaggio) Saildrone Voyager sono stati registrati in Danimarca e opereranno sotto la bandiera danese, segnando la prima volta che gli USV Saildrone opereranno sotto una bandiera nazionale.
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A Saildrone Voyager operates in the Baltic Sea in support of maritime domain awareness missions. The 10-meter USV is one of the first Saildrone platforms registered in Denmark to operate under the Danish flag.
La registrazione stabilisce un chiaro quadro normativo di Stato di bandiera per gli USV Saildrone che operano a livello internazionale. Collaborando insieme, Saildrone e l'Autorità marittima danese hanno sviluppato il quadro normativo necessario per registrare e operare i veicoli di superficie senza equipaggio battenti bandiera danese.
“Siamo lieti che Saildrone abbia scelto la Danimarca come Stato di bandiera per le imbarcazioni senza equipaggio della società. Questo sottolinea il fatto che la Danimarca, una delle più importanti nazioni nel settore marittimo, ha sia le volontà che la capacità di gestire e certificare tecnologie marittime future...”
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Jenn Virskus
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