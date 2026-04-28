Roquette punta i riflettori sul suo portafoglio ampliato di prodotti per la salute dei consumatori a Vitafoods Europe 2026

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Le aspettative dei consumatori aumentano e la concorrenza sugli scaffali è sempre più intensa. I marchi di integratori dietetici e di farmaci da banco (OTC), così come le organizzazioni di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), devono quindi affrontare pressioni sempre maggiori per offrire prodotti 'a etichetta pulita' in grado di combinare efficacia, esperienze sensoriali decise, sicurezza normativa e velocità di immissione sul mercato.

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Roquette:

Lisa Luke

Responsabile globale delle comunicazioni

Unità aziendale Health & Pharma Solutions di Roquette

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