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Roquette punta i riflettori sul suo portafoglio ampliato di prodotti per la salute dei consumatori a Vitafoods Europe 2026

Roquette, il leader globale degli ingredienti, degli eccipienti e delle soluzioni farmaceutiche a base vegetale, presenterà il suo ricco portfolio di prodotti a Vitafoods Europe 2026, in programma dal 5 al 7 maggio a Barcellona. Obiettivo dell'offerta di Roquette è aiutare i marchi del comparto consumer healthcare a essere sempre pronti al futuro e ad accelerare le innovazioni per il benessere quotidiano incentrate sui consumatori.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260428268241/it/

Credits to Roquette

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Le aspettative dei consumatori aumentano e la concorrenza sugli scaffali è sempre più intensa. I marchi di integratori dietetici e di farmaci da banco (OTC), così come le organizzazioni di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), devono quindi affrontare pressioni sempre maggiori per offrire prodotti 'a etichetta pulita' in grado di combinare efficacia, esperienze sensoriali decise, sicurezza normativa e velocità di immissione sul mercato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto stampa:
Roquette:
Lisa Luke
Responsabile globale delle comunicazioni
Unità aziendale Health & Pharma Solutions di Roquette
Email: lisa.luke@roquette.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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