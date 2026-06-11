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Roquette presenta le novità nei sistemi scalabili di rilascio di farmaci al CPHI China 2026

Roquette, un leader globale nella produzione di ingredienti a base vegetale ed eccipienti farmaceutici, presenterà il suo portafoglio completo di soluzioni innovative di rilascio di farmaci al CPHI & PMEC China 2026, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno allo Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Con il tema “One Roquette for Innovations” la divisione Health & Pharma Solutions di Roquette esporrà le sue novità allo stand E3D26, evidenziando come la sua profonda esperienza scientifica e le capacità tecniche stimolino le aziende a trasformare formulazioni promettenti in realtà commerciali scalabili.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260610712885/it/

Under the theme “One Roquette for Innovations,” the company will highlight its recently expanded portfolio to demonstrate how this unmatched range of high-performance excipients and innovative formulation solutions is powering the next generation of pharmaceuticals.

Under the theme “One Roquette for Innovations,” the company will highlight its recently expanded portfolio to demonstrate how this unmatched range of high-performance excipients and innovative formulation solutions is powering the next generation of pharmaceuticals.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa
Lisa Luke
Responsabile globale delle comunicazioni
Roquette - Divisione Soluzioni sanitarie e farmaceutiche
E-mail: lisa.luke@roquette.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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