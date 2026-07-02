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Robinhood sceglie Morpho per gestire il nuovo prodotto Earn

Morpho, la rete di credito aperta basata su blockchain, oggi ha annunciato che gestirà il nuovo prodotto Earn di Robinhood, che consente a milioni di utenti idonei di Robinhood ulteriori opzioni per ottenere rendimenti on-chain tramite un portafoglio in custodia autonoma, direttamente nell'app Robinhood. Il prodotto verrà introdotto progressivamente alla clientela statunitense di Robinhood nelle prossime settimane.

Il prodotto Robinhood Earn mira a fornire un rendimento adeguato al rischio su saldi inattivi utilizzando USDG, una stablecoin ancorata al dollaro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Vested
morpho@fullyvested.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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