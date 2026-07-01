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Rezon Bio sceglie il Dr. Hubert Scholze come Chief Business Officer per velocizzare la propria espansione commerciale nel mondo

Rezon Bio, organizzazione europea di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) di farmaci biologici orientata alla scienza, oggi ha annunciato la nomina del Dr. Hubert Scholze a Chief Business Officer (CBO), con effetto a partire dal 1° luglio 2026.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260701523304/it/

Dr. Hubert Scholze, Chief Business Officer, Rezon Bio

Dr. Hubert Scholze, Chief Business Officer, Rezon Bio

Il Dr. Hubert Scholze farà parte del team di alti dirigenti di Rezon Bio e guiderà le funzioni commerciali dell'azienda, con la supervisione dello sviluppo del business, dell'intelligence di mercato, del marketing globale e della gestione delle proposte e dei progetti. Il Dr. Hubert Scholze, PhD, sarà responsabile della strategia commerciale, del consolidamento delle partnership strategiche, del supporto alla crescita internazionale continuativa di Rezon Bio e della garanzia di un'esperienza cliente d'eccellenza, dal primo contatto alla messa in atto del programma.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media:
Loukiani Chatzinasiou
loukiani.chatzinasiou@rezonbio.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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