Reply a VivaTech 2026: AI, agenti e robotica per le aziende

Reply [EXM, STAR: REY] partecipa a VivaTech 2026 , il più grande evento europeo dedicato all’innovazione e alla tecnologia, in programma dal 17 al 20 giugno presso il Paris Expo Porte de Versailles. Durante l’evento, Reply presenterà alcune delle ultime innovazioni in ambito AI per il software engineering, AI-powered experiences , data & AI, e industrial AI.

At VivaTech 2026 Reply will showcase its latest innovations around AI for software engineering, AI-powered experiences, data and AI, and industrial AI.

Le industrie stanno cambiando volto sotto la spinta dell’AI, degli agenti autonomi, della robotica e delle nuove esperienze digitali. Dalla strategia all’esecuzione, Reply aiuta le aziende ad andare oltre la sperimentazione per trasformare idee innovative in valore concreto per il business. I visitatori potranno incontrare Reply presso lo stand 1G12 nella Hall 7.1 per scoprire come, attraverso casi d’uso concreti, soluzioni scalabili e esperienze live, il gruppo trasformi l’innovazione in realtà.

Quest’anno la presenza di Reply si articola in quattro esperienze immersive - Software, Data, Experience e Industrial - unite dall’Intelligenza Artificiale come livello di connessione trasversale.

Software : agenti AI lungo tutto il ciclo di vita del software che accelerano il percorso dai requisiti di business alla produzione di software, supportando i team in pianificazione, sviluppo, testing e deployment. In quest’area i visitatori potranno vedere come l’AI generativa e i coding agent collaborino lungo l’intero ciclo di vita del software, accelerandolo: il modello Silicon Shoring di Reply in azione.

: agenti AI lungo tutto il ciclo di vita del software che accelerano il percorso dai requisiti di business alla produzione di software, supportando i team in pianificazione, sviluppo, testing e deployment. In quest’area i visitatori potranno vedere come l’AI generativa e i coding agent collaborino lungo l’intero ciclo di vita del software, accelerandolo: il modello di Reply in azione. Data : agenti intelligenti che trasformano complessi dati aziendali in patrimoni informativi documentati e AI-ready. Le esperienze live mostrano come l’AI generativa possa trasformare segnali retail su larga scala in reportistica pronta per gli executive attraverso dati strutturati e non, machine learning e GenAI, e come l’utilizzo di un’architettura basata sui grafi combinata con agenti AI possa orchestrare processi enterprise complessi.

: agenti intelligenti che trasformano complessi dati aziendali in patrimoni informativi documentati e AI-ready. Le esperienze live mostrano come l’AI generativa possa trasformare segnali retail su larga scala in attraverso dati strutturati e non, machine learning e GenAI, e come l’utilizzo di un’architettura basata sui combinata con agenti AI possa orchestrare processi enterprise complessi. Experience : soluzioni di customer engagement basate sull’AI che abilitano interazioni più autonome, personalizzate e fluide attraverso touchpoint digitali e fisici. I visitatori potranno incontrare Rose , la digital human iperrealistica di Reply, e provare un percorso retail immersivo in-store dove AI, materiali reali e display olografici uniscono personalizzazione, configurazione di prodotto e try-on in un’unica esperienza. Vedranno inoltre come i team marketing e vendite possano passare dai segnali esterni a una più rapida qualificazione dei lead e outreach personalizzato su larga scala.

: soluzioni di customer engagement basate sull’AI che abilitano interazioni più autonome, personalizzate e fluide attraverso touchpoint digitali e fisici. I visitatori potranno incontrare , la digital human iperrealistica di Reply, e provare un dove AI, materiali reali e display olografici uniscono personalizzazione, configurazione di prodotto e try-on in un’unica esperienza. Vedranno inoltre come i team marketing e vendite possano passare dai segnali esterni a una più rapida su larga scala. Industrial : soluzioni agentiche e cloud-native che connettono dati operativi, processi decisionali e fabbriche, magazzini, reti energetiche e altri ambienti industriali. I partecipanti potranno sperimentare in prima persona il potenziale e i benefici di LEA Reply , la piattaforma modulare e cloud-native per supply chain agili, efficienti e connesse, attraverso una sfida live che mostra come la computer vision possa verificare le attività e tracciarne le performance per ottimizzare le operazioni logistiche. L’area presenta inoltre l’AI agentic applicata al monitoraggio industriale in tempo reale e all’ottimizzazione energetica su larga scala, oltre alla robotica in azione — dall’ispezione autonoma dei siti e dall’aggiornamento dei digital twin alla movimentazione dei materiali teleoperata e comandata con linguaggio naturale.

Accanto alle quattro aree tematiche, i visitatori potranno esplorare Neurons , la piattaforma enterprise AI di Reply progettata per portare agenti intelligenti in attività e processi, connettendo modelli, conoscenza, sistemi e touchpoint in un ambiente sicuro, governato e interoperabile.

Reply salirà inoltre sul palco il 18 giugno alle 11:00 nella Business Redefined arena con la sessione "Augmenting Marketing Intelligence with Data & AI in Automotive" . Insieme a Stellantis, Reply discuterà di come il gruppo automotive integri AI e dati per migliorare le proprie capacità di marketing intelligence e abilitare insight più precisi, strategie di targeting più efficaci e la progettazione di prodotti ed esperienze più in linea con le aspettative del mercato.

Per maggiori informazioni sulla presenza di Reply all’evento, visita la pagina dedicata .

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260608766354/it/

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