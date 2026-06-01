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Regno Unito: esplode l'investimento nell'IA, alimentato più dal timore di perdere un'occasione che dai risultati effettivi, secondo Expereo

La spesa per l'IA aziendale sta aumentando rapidamente, con i cda che fanno a gara per implementare la tecnologia più rapidamente di quanto possano verificarne il funzionamento. Secondo l'ultimo report IDC InfoBrief, commissionato da Expereo*, circa il 70% delle organizzazioni investe nell'IA, a causa del suo potenziale o per timore di restare indietro rispetto alla concorrenza, ma ritardano a condurre rigorose valutazioni del ROI, e un'azienda su cinque (20%) ammette di investire aggressivamente nell'IA con scarsa valutazione, guidata dal timore di restare indietro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Scarlett King
+44 7534252295



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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