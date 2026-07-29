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Quectel lancia il modulo ad alte prestazioni FCM665D per le applicazioni di edge AI

Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete per l'IoT, oggi annuncia il lancio di FCM665D, un modulo Wi-Fi 6 e Bluetooth ad alte prestazioni con capacità di elaborazione edge AI, progettato per dispositivi di domotica, di edifici intelligenti e di IoT industriale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260729884620/it/

Quectel launches high-performance FCM665D module for edge AI applications

Quectel launches high-performance FCM665D module for edge AI applications

Progettato per prodotti come illuminazione smart, videocitofoni e centri di controllo centralizzati, il FCM665D abbina connettività ad alte prestazioni e intelligenza integrata nei dispositivi, fornendo ai produttori la possibilità di realizzare dispositivi più rapidi, più intelligenti e più potenti, senza dover dipendere dalla connettività costante al cloud.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: media@quectel.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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