Promega raggiunge il 100% di elettricità rinnovabile nelle sue operazioni globali

Promega Corporation ha pubblicato oggi la sua Relazione sulla responsabilità aziendale per il 2026, in cui presenta i significativi progressi compiuti in ambito ambientale e sociale in tutte le sue attività a livello globale. Il rapporto evidenzia tre traguardi fondamentali per l’azienda: il raggiungimento del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili in tutte le attività globali, il completamento di un inventario completo delle emissioni lungo tutta la catena del valore e la convalida degli obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine da parte dell’iniziativa Science Based Targets (SBTi).
"La nostra energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili è il risultato di anni di investimenti mirati, dagli impianti solari nel campus di Madison alle partnership nel campo delle energie rinnovabili nelle comunità in cui operiamo", ha dichiarato Corey Meek, Promega Global Sustainability Manager. "Per il futuro, prevediamo di continuare a lavorare in modo strategico per la riduzione dell'impatto ambientale della nostra attività globale".
Promega ha recentemente completato il suo primo inventario delle emissioni di gas serra relativo alle proprie attività globali e alla catena del valore. Le emissioni di Scope 3, che si verificano al di fuori delle attività dirette, rappresentano circa il 76% dell’impronta totale dell’azienda, sottolineando l’importanza del coinvolgimento dei fornitori per il raggiungimento degli obiettivi climatici a lungo termine. Questi dati hanno costituito la base per gli obiettivi di riduzione delle emissioni basati su dati scientifici, convalidati dall’SBTi nell’aprile 2026.
Relazione sulla responsabilità aziendale 2026
Dalla sua creazione nel 1978, Promega ha integrato pratiche aziendali responsabili e sostenibili. Dal 2008, la relazione annuale sulla responsabilità aziendale della società rivela il suo allineamento a risultati positivi in ambito sociale, ambientale e commerciale. I principali punti della relazione 2026 comprendono:
- Sostegno ai giovani scienziati: programmi come i “Promega Rising Researchers Scientific Innovation Awards” e la borsa di studio “Development of Our Research Scientists” (D.O.O.R.S.) premiano i giovani ricercatori nel campo delle scienze della vita con premi in denaro, attività di tutoraggio e opportunità di entrare in contatto con gli scienziati di Promega.
- Contributo al benessere delle comunità locali: in tutto il mondo, i team di Promega dedicano parte del loro tempo al volontariato presso organizzazioni locali che si occupano di insicurezza alimentare, istruzione e benessere. L'azienda, inoltre, raddoppia le donazioni dei dipendenti a favore di organizzazioni senza scopo di lucro.
- Premi e riconoscimenti: Promega è stata nominata BioSpace Best Place to Work per il terzo anno consecutivo. Un ulteriore riconoscimento per il 2025 è stata l'inclusione tra i Top Workplaces USA e come Gallagher Best-in Class Employer.
Consulta la relazione sulla responsabilità aziendale 2026 all'indirizzo www.promega.com/responsibility
Informazioni su Promega Corporation
Promega Corporation è un'azienda leader nella fornitura di soluzioni innovative e supporto tecnico al settore delle scienze della vita. Il portafoglio di oltre 4.000 prodotti dell'azienda sostiene una serie di attività nel settore delle scienze della vita in ambiti quali la biologia cellulare, l'analisi di DNA, RNA e proteine, lo sviluppo di farmaci, l'identificazione umana e la diagnostica molecolare. Tali strumenti e tecnologie hanno registrato un aumento delle loro applicazioni nel corso degli ultimi 45 anni e sono oggi utilizzati da scienziati e tecnici in laboratori per la ricerca accademica e governativa, la medicina legale, i prodotti farmaceutici, la diagnostica clinica e i test veterinari, agricoli e ambientali. Promega ha la sua sede centrale a Madison, nel Wisconsin, USA, con filiali in 16 paesi e oltre 50 distributori globali. Per saperne di più, visitare il sito promega.com .
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Penny Patterson
VP, Affari aziendali
Promega Corporation
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