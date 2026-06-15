Promega ottiene la convalida SBTi per i propri obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine su base scientifica

Promega Corporation ha ottenuto l'approvazione della Science Based Targets initiative (SBTi) per i propri obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine, sviluppati in conformità con le più recenti evidenze scientifiche sul clima.
La SBTi è un'organizzazione internazionale che supporta le aziende nella definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra coerenti con quanto richiesto dalla scienza per limitare gli impatti più gravi dei cambiamenti climatici.
"Questi obiettivi rappresentano molto più di un semplice impegno: costituiscono una roadmap verificata e supportata da una validazione indipendente", ha dichiarato Corey Meek, Corporate Responsibility Program Manager di Promega. "Gli obiettivi approvati dalla SBTi riflettono una comprensione completa delle nostre emissioni di gas serra lungo l'intera catena del valore e definiscono un percorso chiaro e scientificamente fondato verso i risultati che intendiamo raggiungere entro il 2030."
Obiettivi a breve termine approvati dalla SBTi
- Emissioni Scope 1 e Scope 2
Ridurre del 47% le emissioni assolute di Scope 1 e Scope 2 entro il 2030 rispetto all'anno base 2023.
- Emissioni Scope 3 – Riduzione assoluta
Ridurre del 42% le emissioni assolute di Scope 3 entro il 2030 rispetto all'anno base 2023, con particolare attenzione ai beni strumentali (Categoria 2) e ai viaggi di lavoro (Categoria 6).
- Emissioni Scope 3 – Coinvolgimento dei fornitori
Entro il 2030, fare in modo che il 67% dei fornitori, in base al volume di spesa relativo ai beni acquistati (Categoria 1) e al trasporto a monte (Categoria 4), abbia aderito alla SBTi oppure abbia pubblicato obiettivi di riduzione delle emissioni allineati ai criteri SBTi.
Nel settore delle biotecnologie e delle scienze della vita, collaborare con fornitori che adottano obiettivi climatici basati sulla scienza sta diventando sempre più importante per sostenere le strategie aziendali di sostenibilità. I team di approvvigionamento e i responsabili della sostenibilità ricercano infatti validazioni indipendenti che facilitino la valutazione delle performance ambientali e la conformità lungo la catena di fornitura.
Promega monitora e comunica da tempo i propri progressi in materia di sostenibilità. La validazione da parte della SBTi aggiunge ora un ulteriore livello di trasparenza e responsabilità, offrendo a clienti, partner e stakeholder una conferma indipendente della credibilità degli obiettivi aziendali.
Recentemente, Promega ha raggiunto il traguardo del 100% di elettricità proveniente da fonti rinnovabili nelle proprie attività globali, un risultato fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni Scope 1 e Scope 2. L'azienda sta inoltre collaborando attivamente con i propri fornitori per favorire l'adozione di obiettivi climatici basati sulla scienza e promuovere riduzioni concrete delle emissioni associate ai beni acquistati e ai viaggi di lavoro.
Per maggiori informazioni sull'impegno di Promega in materia di sostenibilità, visitare: www.promega.com/corporate-responsibility-csr
Fatti rapidi
- Che cos'è la Science Based Targets initiative (SBTi)? La Science Based Targets initiative (SBTi) è un'organizzazione internazionale che sviluppa standard, strumenti e linee guida per aiutare le aziende a definire obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra coerenti con le evidenze scientifiche sul clima e con il contenimento del riscaldamento globale.
- Quali obiettivi ha approvato la SBTi per Promega? La SBTi ha approvato tre obiettivi a breve termine:
- Riduzione del 47% delle emissioni assolute Scope 1 e Scope 2 entro il 2030 rispetto all'anno base 2023.
- Riduzione del 42% delle emissioni assolute Scope 3 entro il 2030 rispetto all'anno base 2023, con focus sui beni strumentali (Categoria 2) e sui viaggi di lavoro (Categoria 6).
- Coinvolgimento del 67% dei fornitori, in termini di volume di spesa per beni acquistati (Categoria 1) e trasporto a monte (Categoria 4), affinché aderiscano alla SBTi o adottino obiettivi di riduzione allineati entro il 2030.
- Cosa sono le emissioni Scope 1, Scope 2 e Scope 3? Scope 1: emissioni dirette generate da fonti possedute o controllate dall'azienda, come la combustione di combustibili negli impianti aziendali. Scope 2: emissioni indirette associate all'energia elettrica, al calore o al raffrescamento acquistati e consumati dall'azienda. Scope 3: tutte le altre emissioni indirette generate lungo la catena del valore, comprese quelle derivanti da beni e servizi acquistati, beni strumentali, viaggi di lavoro e attività di trasporto e logistica.
- Quali azioni ha già intrapreso Promega? Promega ha già raggiunto il traguardo del 100% di elettricità da fonti rinnovabili nelle proprie attività globali, un passo fondamentale verso il conseguimento degli obiettivi Scope 1 e Scope 2. Inoltre, ha avviato un dialogo strutturato con i fornitori più rilevanti per favorire il raggiungimento degli obiettivi di coinvolgimento previsti per lo Scope 3.
Informazioni su Promega Corporation
Promega Corporation è un'azienda leader nella fornitura di soluzioni innovative e supporto tecnico al settore delle scienze della vita. Il portafoglio di oltre 4.000 prodotti dell'azienda sostiene una serie di attività nel settore delle scienze della vita in ambiti quali la biologia cellulare, l'analisi di DNA, RNA e proteine, lo sviluppo di farmaci, l'identificazione umana e la diagnostica molecolare. Tali strumenti e tecnologie hanno registrato un aumento delle loro applicazioni nel corso degli ultimi 45 anni e sono oggi utilizzati da scienziati e tecnici in laboratori per la ricerca accademica e governativa, la medicina legale, i prodotti farmaceutici, la diagnostica clinica e i test veterinari, agricoli e ambientali. Promega ha la sua sede centrale a Madison, nel Wisconsin, USA, con filiali in 16 Paesi e oltre 50 distributori globali. Per saperne di più, visitare il sito promega.com .
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Penny Patterson
VP, Affari aziendali
Promega Corporation
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