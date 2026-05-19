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Prokarium riferisce dati preliminari positivi dello studio PARADIGM-1 di fase 1/1b su ZH9 nei pazienti NMIBC, con dimostrazione di livelli eccellenti di sicurezza e un'incoraggiante efficacia iniziale

Prokarium, società biofarmaceutica in fase clinica all'avanguardia nelle immunoterapie batteriche per il trattamento dei tumori solidi, oggi ha annunciato i risultati in termini di sicurezza ed efficacia antitumorale di una revisione intermedia dello studio PARADIGM-1 di fase 1/1b su ZH9, in corso di svolgimento, nei pazienti affetti da tumori vescicali non muscolo-invasivi (NMIBC).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per informazioni:
Eugenie Eley
Eugenie.eley@prokarium.com
www.prokarium.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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