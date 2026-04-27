Prodalim amplia la piattaforma tecnologica negli Stati Uniti con nuove operazioni in California

Prodalim Expands Solos Technology Platform in the United States with New California Operations

Il nuovo sito segna una tappa importante nella continua globalizzazione di Solos, la piattaforma brevettata di innovazione nelle bevande e recupero degli aromi di Prodalim e mette Solos al centro di una delle zone di produzione di vini più importanti al mondo, rafforzando la collaborazione con i maggiori produttori di bevande.

Questa espansione fa seguito alla recente inaugurazione dell'impianto di Solos Iberia e alle joint venture in Germania e in Svizzera, rafforzando ulteriormente la piattaforma globale di Solos.

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