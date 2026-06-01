Procore ridefinisce il Common Data Environment con dati connessi e IA agentica

Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), il fornitore leader globale di software di gestione per l'edilizia, oggi ha annunciato il lancio del suo Common Data Environment (CDE) connesso, un CDE appositamente realizzato da zero su un'unica piattaforma per unificare e verificare i dati di progetto dalla progettazione approvata alla consegna, catturando dati fattuali nel flusso di lavoro per aiutare a mantenere il record digitale allineato con la realtà del sito.

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