Polpharma Biologics e Tuteur sottoscrivono un accordo di licenza per un biosimilare per le malattie autoimmuni

Polpharma Biologics, società biofarmaceutica leader specializzata nello sviluppo e nella produzione di biosimilari, ha annunciato oggi la firma di un accordo di licenza storico con Tuteur, azienda con sede in Argentina. Ai sensi di questa partnership strategica, Tuteur otterrà diritti esclusivi per la commercializzazione di un biosimilare per malattie autoimmuni nella regione dell'America latina (LATAM), a esclusione del Brasile.

Polpharma Biologics manterrà la piena responsabilità per lo sviluppo e la produzione del biosimilare. Tuteur sarà responsabile della commercializzazione, del marketing e della distribuzione nei territori della licenza. Questa collaborazione rispecchia un impegno condiviso per l'espansione dell'accesso dei pazienti a terapie biologiche di alta qualità e convenienti nella regione.