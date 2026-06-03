Phison sblocca la distribuzione dell’IA su larga scala in vari settori

Phison Electronics (8299TT), un leader globale nel settore dei controller flash NAND e nello sviluppo di soluzioni di archiviazione, oggi ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa strategica al COMPUTEX 2026 all’insegna del tema “AI Enabler: Evolving Data Storage Intelligence”. Espandendosi oltre il suo ruolo di leader tecnologico dello storage, Phison sta adottando un approccio a livello di sistema per le soluzioni IA che spaziano dall’infrastruttura IA al computing IA all’edge e alle piattaforme software IA.

Phison evolving data storage intelligence at COMPUTEX 2026

Al COMPUTEX 2026 Phison sta presentando soluzioni complete di architettura di storage e calcolo IA progettate per affrontare le sfide chiave che si presentano alle aziende e agli utenti finali nell’era dell’IA, tra cui gli elevati costi di implementazione dell’IA, i limiti di memoria e delle GPU, i problemi di privacy dei dati e la crescente richiesta di larghezza di banda di archiviazione e di energia elettrica risultante da carichi di lavoro IA .

Quattro direzioni tecnologiche fondamentali per l’IA e lo storage ad alta velocità

1. Sviluppo di piattaforme di IA aziendale, IA sovrana e IA agentica

Mentre i grandi modelli di intelligenza artificiale continuano a trainare la domanda di GPU, HBM e larghezza di banda di archiviazione, Phison sta presentando infrastrutture IA complete e soluzioni IA locali per aiutare le aziende a distribuire ambienti IA a costi inferiori e con una maggiore sovranità dei dati.

Piattaforma dati IA Phison

Phison ha lanciato una piattaforma dati IA integrata che copre l’hardware dell’infrastruttura IA, l’orchestrazione delle risorse, i moduli software IA e i servizi applicativi, consentendo alle aziende di distribuire rapidamente ambienti IA locali assicurandone la scalabilità.

Phison ha lanciato una piattaforma dati IA integrata che copre l’hardware dell’infrastruttura IA, l’orchestrazione delle risorse, i moduli software IA e i servizi applicativi, consentendo alle aziende di distribuire rapidamente ambienti IA locali assicurandone la scalabilità. Software Phison HCI (Hyper-Converged Infrastructure)

Phison sta anche presentando la piattaforma HCI sviluppata internamente per l’orchestrazione dei carichi di lavoro IA, l’integrazione delle risorse GPU/XPU e la gestione dei cluster, aiutando le aziende a unificare l’infrastruttura IA esistente e quella di nuova generazione.

Phison sta anche presentando la piattaforma HCI sviluppata internamente per l’orchestrazione dei carichi di lavoro IA, l’integrazione delle risorse GPU/XPU e la gestione dei cluster, aiutando le aziende a unificare l’infrastruttura IA esistente e quella di nuova generazione. Tecnologia Pascari aiDAPTIV™

La tecnologia proprietaria Pascari aiDAPTIV™ aiuta i sistemi locali a eseguire carichi di lavoro IA più grandi e impegnativi estendendo la capacità di memoria IA effettiva attraverso la VRAM della GPU, la DRAM di sistema e lo storage flash Pascari. Ciò consente di supportare modelli IA locali più grandi, finestre di contesto più lunghe e flussi di lavoro IA agentici dalle prestazioni superiori, riducendo al contempo la dipendenza da costose infrastrutture DRAM e HBM.

La tecnologia proprietaria Pascari aiDAPTIV™ aiuta i sistemi locali a eseguire carichi di lavoro IA più grandi e impegnativi estendendo la capacità di memoria IA effettiva attraverso la VRAM della GPU, la DRAM di sistema e lo storage flash Pascari. Ciò consente di supportare modelli IA locali più grandi, finestre di contesto più lunghe e flussi di lavoro IA agentici dalle prestazioni superiori, riducendo al contempo la dipendenza da costose infrastrutture DRAM e HBM. Soluzione PC IA Phison Pascari aiDAPTIV AI20EH

Phison sta presentando il pluripremiato SSD Pascari aiDAPTIV AI20EH, che ha ricevuto il riconoscimento COMPUTEX Best Choice Award come “Soluzione per PC IA”. Se utilizzato con il middleware aiDAPTIV incluso, Pascari aiDAPTIV AI20EH fornisce una cache KV per IA basata su flash NAND che aiuta i PC IA a ridurre i requisiti relativi alla DRAM, contenere i costi di implementazione dell’IA locale e supportare carichi di lavoro di inferenza più difficili. Secondo i test interni Phison, a parità di configurazione hardware dei PC IA, Pascari aiDAPTIV AI20EH può migliorare le prestazioni di inferenza IA fino a 102 volte, ridurre l’uso della memoria del 67% e abbattere i costi di implementazione dell’IA locale fino al 53%.

Phison sta presentando il pluripremiato SSD Pascari aiDAPTIV AI20EH, che ha ricevuto il riconoscimento COMPUTEX Best Choice Award come “Soluzione per PC IA”. Se utilizzato con il middleware aiDAPTIV incluso, Pascari aiDAPTIV AI20EH fornisce una cache KV per IA basata su flash NAND che aiuta i PC IA a ridurre i requisiti relativi alla DRAM, contenere i costi di implementazione dell’IA locale e supportare carichi di lavoro di inferenza più difficili. Secondo i test interni Phison, a parità di configurazione hardware dei PC IA, Pascari aiDAPTIV AI20EH può migliorare le prestazioni di inferenza IA fino a 102 volte, ridurre l’uso della memoria del 67% e abbattere i costi di implementazione dell’IA locale fino al 53%. Phison Hybrid Router con aiDAPTIV per OpenClaw

Phison sta inoltre presentando Phison Hybrid Router per OpenClaw su piattaforme Intel PC IA dotate di processori Intel Core Ultra. Questo router ibrido mantiene a livello locale l’esecuzione di attività IA idonee per ridurre la dipendenza dal cloud e i costi del servizio IA, mentre aiDAPTIV aiuta a supportare modelli locali più grandi, un contesto più lungo e flussi di lavoro agentici più performanti sui PC IA.

Phison sta inoltre presentando Phison Hybrid Router per OpenClaw su piattaforme Intel PC IA dotate di processori Intel Core Ultra. Questo router ibrido mantiene a livello locale l’esecuzione di attività IA idonee per ridurre la dipendenza dal cloud e i costi del servizio IA, mentre aiDAPTIV aiuta a supportare modelli locali più grandi, un contesto più lungo e flussi di lavoro agentici più performanti sui PC IA. Soluzione per piattaforme mobili IA UFS 4.1 (PS8363)

Phison sta anche presentando una soluzione Hybrid UFS 4.1 integrata con la piattaforma MediaTek Dimensity 9500 e aiDAPTIV, dimostrando le funzionalità IA avanzate on-device per smartphone IA e dispositivi IA all’edge con prestazioni di inferenza in tempo reale perfezionate.

2. Espansione delle soluzioni IA di storage ad alta velocità per aziende e data center

Poiché i carichi di lavoro di addestramento e inferenza IA continuano a dare impulso a una crescita esponenziale dei dati, Phison presenta il portfolio completo di SSD aziendali Pascari, mirato ad applicazioni per data center IA ad alta capacità, alta resistenza e alta densità.

Pascari D206V

Grazie a capacità fino a 245,76 TB nel fattore di forma U.2 e disponibilità nei fattori di forma E1.L, E3.L ed E3.S, Pascari D206V supporta PCIe Gen5 e NVMe 2.0 e offre velocità di lettura fino a 14 GB/s. Le funzionalità di livello aziendale includono il supporto a doppia porta, la protezione dalle perdite di alimentazione, la crittografia AES e la sicurezza TCG Opal 2.0. D206V aiuta a ridurre l’ingombro e i costi operativi dei data center IA e ha ricevuto il riconoscimento “Gold” COMPUTEX Best Choice Award (BCA) per l’innovazione Phison nello storage aziendale ad altissima capacità.

Grazie a capacità fino a 245,76 TB nel fattore di forma U.2 e disponibilità nei fattori di forma E1.L, E3.L ed E3.S, Pascari D206V supporta PCIe Gen5 e NVMe 2.0 e offre velocità di lettura fino a 14 GB/s. Le funzionalità di livello aziendale includono il supporto a doppia porta, la protezione dalle perdite di alimentazione, la crittografia AES e la sicurezza TCG Opal 2.0. D206V aiuta a ridurre l’ingombro e i costi operativi dei data center IA e ha ricevuto il riconoscimento “Gold” COMPUTEX Best Choice Award (BCA) per l’innovazione Phison nello storage aziendale ad altissima capacità. Pascari X202Z

Offre una resistenza fino a 60 DWPD per carichi di lavoro IA intensivi in scrittura e supporta entrambi i fattori di forma U.2 ed E1.L.

Offre una resistenza fino a 60 DWPD per carichi di lavoro IA intensivi in scrittura e supporta entrambi i fattori di forma U.2 ed E1.L. Pascari B200P

Progettato specificamente per applicazioni come unità di avvio dei server, presenta un fattore di forma M.2 2280 con capacità fino a 7,68 TB.

Progettato specificamente per applicazioni come unità di avvio dei server, presenta un fattore di forma M.2 2280 con capacità fino a 7,68 TB. Pascari D250P

Adotta il fattore di forma E1.S e l’esecuzione è predisposta per il raffreddamento a liquido, mirato ai data center IA ad alta densità.

Adotta il fattore di forma E1.S e l’esecuzione è predisposta per il raffreddamento a liquido, mirato ai data center IA ad alta densità. Controller PCIe Gen6 di nuova generazione

Phison offre anche un’anteprima del controller SSD PCIe Gen6 di nuova generazione – X3 – posizionandosi per i futuri mercati dello storage IA ad alta velocità.

3. Leadership nei mercati dei notebook sottili e leggeri e dello storage mobile ad alta velocità

Oltre all’infrastruttura IA Phison continua a espandersi nei mercati dei notebook sottili e leggeri e dello storage mobile ad alta velocità, con un focus su bassi consumi energetici, prestazioni elevate e un design compatto del sistema.

E37T PCIe Gen5 DRAM-less SSD

Phison ha lanciato l’SSD E37T PCIe Gen5 DRAM-less con capacità fino a 8 TB, progettato per massimizzare la larghezza di banda PCIe Gen5 fino a 14,9 GB/s per il mercato mainstream e considerato “il miglior SSD consumer mai realizzato” secondo TweakTown .

Phison ha lanciato l’SSD E37T PCIe Gen5 DRAM-less con capacità fino a 8 TB, progettato per massimizzare la larghezza di banda PCIe Gen5 fino a 14,9 GB/s per il mercato mainstream e considerato “il miglior SSD consumer mai realizzato” secondo TweakTown . UFS 5.0 (PS8365)

Phison sta presentando il controller UFS 5.0 di nuova generazione, il PS8365, che offre velocità di trasferimento fino a 10 GB/s, rispondendo ai requisiti dei futuri smartphone IA, dispositivi mobili ad alta velocità e sistemi IA all’edge.

Phison sta presentando il controller UFS 5.0 di nuova generazione, il PS8365, che offre velocità di trasferimento fino a 10 GB/s, rispondendo ai requisiti dei futuri smartphone IA, dispositivi mobili ad alta velocità e sistemi IA all’edge. PS5963 Bridge IC

Phison sta anche presentando la prima soluzione del settore da PCIe a UFS 3.1 – IC Bridge PS5963 – associata alla soluzione PS8329 UFS 3.1 in un fattore di forma M.2 2230 per applicazioni di notebook sottili e leggeri di fascia mainstream, bilanciando l’efficienza dello spazio hardware e l’ottimizzazione dei costi.

4. Abilitazione della connettività ad alta velocità predisposta per l’IA e tecnologie di integrità del segnale PCIe 6.0

Studiate per consentire una connettività PCIe 6.0 affidabile e dalle prestazioni elevate, le innovazioni Phison nel condizionamento del segnale supportano gli enormi flussi di dati e i requisiti di bassa latenza dei moderni carichi di lavoro IA, aiutando i clienti ad accelerare lo sviluppo del sistema, ridurre la complessità del debug e garantire una trasmissione stabile dei dati alle velocità di nuova generazione.

Retimer PS7261 PCIe 6.0

Phison sta presentando un retimer PCIe 6.0 a 16 canali che supporta l’analisi telemetrica in tempo reale, la visualizzazione del diagramma a occhio PAM4 e il monitoraggio LTSSM (Link Training and Status State Machine) per aiutare gli ingegneri ad analizzare rapidamente la qualità del segnale, la stabilità del collegamento e la connettività del sistema durante la trasmissione di dati ad alta velocità PCIe 6.0.

Phison sta presentando un retimer PCIe 6.0 a 16 canali che supporta l’analisi telemetrica in tempo reale, la visualizzazione del diagramma a occhio PAM4 e il monitoraggio LTSSM (Link Training and Status State Machine) per aiutare gli ingegneri ad analizzare rapidamente la qualità del segnale, la stabilità del collegamento e la connettività del sistema durante la trasmissione di dati ad alta velocità PCIe 6.0. Redriver lineare PS7161

In collaborazione con Molex Phison sta presentando anche un cavo in rame attivo integrato con il redriver lineare PS7161 per migliorare la stabilità del segnale e la distanza di trasmissione ad alta velocità.

“Nell’era dell’IA, la competitività non è più definita unicamente dalle prestazioni di calcolo, ma anche dall’efficienza dell’accesso ai dati e dalle capacità di integrazione dell’architettura di sistema”, spiega K.S. Pua, amministratore delegato Phison Electronics. “Poiché i volumi di dati globali continuano a crescere esponenzialmente, le architetture di archiviazione tradizionali non possono più soddisfare le esigenze del moderno addestramento e dell’inferenza IA. Negli ultimi anni Phison si è espansa attivamente oltre le tecnologie dei controller SSD verso le architetture di cache IA, storage computazionale e piattaforme IA, con l’obiettivo di ridurre significativamente le barriere e i costi di implementazione dell’IA sovrana e di quella locale attraverso soluzioni hardware e software integrate”.

Per saperne di più visitare la pagina del kit multimediale Phison COMPUTEX .

Phison invita cordialmente i media globali, i partner industriali e i clienti a visitare lo stand Phison durante il COMPUTEX 2026 e a sperimentare le sue innovazioni più recenti nelle tecnologie di storage IA, infrastruttura IA e IA all’edge.

Date dell’esposizione: 2–5 giugno 2026

Sede: Taipei Nangang Exhibition Center

Stand Phison: M0411a (Hall 1, 4F)

Informazioni su Phison Electronics

Phison Electronics è un leader globale nel settore dei controller flash NAND e nello sviluppo di soluzioni di archiviazione – la sua tecnologia è alla base di oltre un SSD su cinque spediti in tutto il mondo. Phison è cresciuta fino a diventare un’azienda multimiliardaria con oltre 4.500 dipendenti – il 70% dei quali è dedito a ricerca e sviluppo – e che vanta più di 2.000 brevetti. Le innovazioni dell’azienda includono aiDAPTIV, una soluzione IA pluripremiata per l’addestramento e l’inferenza di LLM on-premise a costi accessibili, e Pascari, un portfolio di SSD aziendali altamente performanti progettati specificamente per carichi di lavoro con grandi quantità di dati in ambienti IA, cloud e data center hyperscale.

Phison, il design Phison e il logo Phison sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Phison Electronics o delle sue società collegate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini mostrate potrebbero variare rispetto ai prodotti reali.

Disclaimer: molti dei prodotti e delle funzionalità menzionati sono ancora in fase di sviluppo e saranno resi disponibili non appena completati. La tempistica per il loro rilascio dipende dallo sviluppo in corso e dalle condizioni di mercato ed è soggetta a modifiche.

©2026 Phison Electronics o sue società collegate. Tutti i diritti riservati.

[Modulo di domanda per l’inserimento nell’elenco di distribuzione PHISON IR]

Per ricevere annunci o comunicati stampa PHISON compilare il modulo di richiesta per l’inserimento nell’elenco di distribuzione Phison IR dal seguente link: Elenco di distribuzione Phison IR

[Fatti in breve PHISON]

Oltre 25 anni di esperienza nella progettazione di circuiti integrati per controller NAND e nell’integrazione di moduli.

Più di 5.000 dipendenti a livello globale, di cui oltre il 70% è composto da ingegneri.

Quasi 2.000 brevetti legati alle memorie registrati in tutto il mondo.

Obiettivo di ricavi a lungo termine superiore a 100 miliardi di dollari taiwanesi (NT$) attraverso la strategia di crescita “5+5”.

La quota di mercato globale dei controller per SSD supera il 20%.

La quota di mercato globale dei controller per il settore automotive supera il 40%.

Phison mantiene partnership strategiche a lungo termine con i principali produttori di NAND – KIOXIA, Micron, SanDisk, Samsung, SK hynix e YMTC.

Oltre l’80% dei ricavi realizzati da Phison deriva da mercati di applicazione di archiviazione NAND “ad alto valore” – server, sistemi automotive, sistemi embedded, applicazioni industriali, console di gioco e IA generativa. Ciò consente a Phison di mantenere ricavi e redditività relativamente stabili nonostante le fluttuazioni del ciclo industriale delle NAND.

Il profondo know-how e l’integrazione di Phison nell’intero ecosistema NAND – comprese le forti partnership bilaterali con i produttori di NAND a monte e la stretta collaborazione con i clienti delle applicazioni di archiviazione NAND a valle – rappresentano il valore insostituibile che Phison offre a clienti e partner globali, e costituiscono un vantaggio competitivo chiave che consente a Phison di rimanere resiliente e influente nel settore delle NAND.

https://www.phison.com/en/company/about-us

https://www.phison.com/en/investor-relations/shareholder-services

[Dichiarazioni previsionali]

Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa che non rivestono carattere storico costituiscono “dichiarazioni previsionali”. Phison invita i lettori alla cautela, in quanto le dichiarazioni previsionali si basano sulle ragionevoli conoscenze e sulle attuali aspettative di Phison e sono soggette a vari rischi e incertezze. I risultati effettivi potrebbero differire in misura sostanziale da quelli contenuti in tali dichiarazioni previsionali per una serie di motivi tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi associati alle variazioni della domanda e della catena di approvvigionamento, alla capacità produttiva e di fornitura, all’acquisizione di nuove commesse, al time-to-market, alla concorrenza di mercato, alla ciclicità del settore, alle condizioni finanziarie dei clienti, alle fluttuazioni dei tassi di cambio, a procedimenti legali, a modifiche di leggi e regolamenti, a variazioni dell’economia globale, a catastrofi naturali e ad altri eventi imprevisti che potrebbero interrompere il business e le operazioni di Phison. Di conseguenza, i lettori non dovrebbero fare affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Fatto salvo quanto richiesto dalla legge, Phison non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

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