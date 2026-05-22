Otovo raggiunge i 30.000 clienti in meno di un anno, affrontando la crescente "crisi dei servizi del settore solare"

Otovo ASA ("Otovo"), un fornitore leader globale di servizi energetici per clienti residenziali e commerciali, ha annunciato oggi di aver raggiunto i 30.000 clienti tra USA ed Europa. Nel complesso, 20.000 clienti si sono registrati su Otovo Care, il servizio per l'energia domestica e commerciale riservato agli iscritti dell'Azienda, gestito dalla piattaforma IA leader del settore di Otovo, Endurance™.
"Raggiungere i 30.000 clienti in meno di un anno è la dimostrazione positiva che i proprietari domestici e aziendali danno importanza ai loro sistemi energetici" ha dichiarato William J. (John) Berger, CEO di Otovo.
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Matt Dallas
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