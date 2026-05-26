Oticon Medical presenta Ponto™ Instant e arricchisce la scelta dei suoi prodotti non chirurgici con Instant HearBand e con Instant SoundConnector

Oticon Medical oggi presenta Ponto Instant, il suo nuovo portafoglio non chirurgico progettato per ampliare l'accesso alle soluzioni per l'udito a conduzione ossea e offrire una maggior scelta agli utenti e ai professionisti del settore.

Left: Instant HearBand, a discreet behind-the-head wearable solution that offers an alternative to Softband 5. Right: Instant SoundConnector, a small accessory fitted to a cap or other headwear, providing another non-surgical way to wear a Ponto sound processor.

La linea di prodotti Ponto Instant comprende Softband 5, la comprovata e affidabile soluzione non chirurgica targata Oticon Medical, e ora si arricchisce con il lancio di Instant HearBand e Instant SoundConnector, per consolidare ulteriormente l'offerta di indossabili per bambini e adulti che preferiscono una soluzione non chirurgica.

Instant HearBand: un'alternativa nuova, discreta e indossabile

Instant HearBand è la soluzione indossabile discreta, elegante e leggera posizionabile dietro la testa. Nata come alternativa a Softband 5, amplia l'offerta di prodotti non chirurgici di Oticon Medical ed espande la scelta a disposizione di utenti e professionisti dell'udito. È rivolta a bimbi e adulti che preferiscono una soluzione discreta e non chirurgica, più facilmente adattabile alla vita di tutti i giorni

Disponibile nelle taglie Small, Medium e Large, Instant HearBand è dotato di ganci auricolari e inserti anteriori neri progettati per il comfort e una tenuta sicura. Auricolari e inserti anteriori sono disponibili in altri cinque colori, per offrire una vestibilità e uno stile più personalizzati e adattarsi a una maggior gamma di utenti.

Instant SoundConnector: l'alternativa indossabile per i berretti

La gamma di prodotti include anche Instant SoundConnector, l'accessorio compatto applicabile a un berretto o ad altri copricapi per tenere fermo il processore audio. Rappresenta un'ulteriore opzione non chirurgica per occasioni specifiche e stili di vita personalizzati. Instant SoundConnector consente agli utenti di indossare il proprio processore audio con il berretto o il cappellino preferito e aggiunge versatilità all'esperienza di utilizzo, favorendo una maggior libertà di scelta individuale.

Softband 5 o Instant HearBand sono le opzioni consigliate per una miglior esperienza non chirurgica senza impianto di apparecchi. Entrambe possono essere abbinate a Ponto 5 Mini o a Ponto 5 SuperPower; in particolare, Ponto 5 SuperPower (65 dB) si rivela particolarmente adatto alla fase di prova, dato che la maggior potenza contribuisce a superare l'attenuazione cutanea e ad offrire un'esperienza più simile a quella di un dispositivo impiantato. Instant SoundConnector consolida infatti la linea di soluzioni proponendo un'opzione complementare per gli utenti che desiderano disporre di un altro metodo per indossare il processore audio.

A supporto della libertà di scelta durante tutto il percorso uditivo

Con l'introduzione di Ponto Instant, Oticon Medical conferma l'impegno per l'offerta di un portafoglio completo di soluzioni a conduzione ossea in grado di seguire gli utenti in ogni fase del percorso uditivo, dai dispositivi non chirurgici indossabili fino alle soluzioni impiantabili.

"Ponto Instant riunisce soluzioni non chirurgiche che offrono a utenti e professionisti del settore una maggior scelta in base alle esigenze e preferenze specifiche", è il commento di René Govaerts, presidente e direttore generale di Oticon Medical. "Con Instant HearBand e Instant SoundConnector proseguiamo sulla strada della realizzazione di un portafoglio che supporta ancora più opzioni indossabili individuali".

Ponto Instant rappresenta un ulteriore progresso nell'ambizione di Oticon Medical: supportare utenti e professionisti dell'udito grazie a soluzioni flessibili che coniugano comfort, discrezione e fruibilità quotidiana. La disponibilità di Instant HearBand e di Instant SoundConnector è soggetta alle approvazioni di legge nei rispettivi mercati.

Per saperne di più visitare la pagina www.oticonmedical.com/pontoinstant

Informazioni su Oticon Medical

Oticon Medical è un'azienda globale specializzata in soluzioni impiantabili per l'udito che si impegna per rendere accessibile alle persone di ogni età il potere del suono. Da oltre un decennio operiamo per la maggior accessibilità dei sistemi a conduzione ossea e semplificare i trattamenti per medici, audiologi e pazienti.

Riteniamo che pazienti e professionisti dell'udito debbano poter scegliere la soluzione migliore in qualsiasi momento del percorso di trattamento: la chiamiamo "Libertà di scelta", ed è sempre stata la massima priorità per Oticon Medical. Progettiamo le nostre soluzioni all'insegna della compatibilità, quando possibile, e quindi un impianto Oticon Medical rappresenta la prova concreta del nostro incrollabile supporto che dura una vita.

Collaboriamo con i professionisti per garantire che le esigenze dei nostri utenti siano alla base di ogni nostra soluzione progettata. La nostra passione è fornire soluzioni innovative e di supporto in grado di migliorare la qualità della vita e di aiutare le persone a viverla appieno, ora e in futuro.

Perché sappiamo che il suono è importante.

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