Ori Biotech annuncia una collaborazione decennale da 120 milioni di dollari per portare avanti la produzione automatizzata per terapie cellulari commerciali

Oribiotech Ltd. (Ori), un leader nella tecnologia di produzione della terapia cellulare e genica (CGT) all'avanguardia, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con un'azienda biofarmaceutica per integrare la piattaforma IRO ® in un processo di produzione commerciale per la terapia cellulare in un accordo del valore massimo di 120 milioni di dollari in servizi, milestone, apparecchiature e acquisti di consumabili nei prossimi 10 anni. La collaborazione è progettata per modernizzare l'infrastruttura di produzione della terapia cellulare autologa del partner con l'obiettivo di ampliare l'accesso dei pazienti a terapie cellulari attuali e future potenzialmente rivoluzionarie.
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The IRO platform
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