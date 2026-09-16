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Ori Biotech annuncia una collaborazione decennale da 120 milioni di dollari per portare avanti la produzione automatizzata per terapie cellulari commerciali

Oribiotech Ltd. (Ori), un leader nella tecnologia di produzione della terapia cellulare e genica (CGT) all'avanguardia, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con un'azienda biofarmaceutica per integrare la piattaforma IRO ® in un processo di produzione commerciale per la terapia cellulare in un accordo del valore massimo di 120 milioni di dollari in servizi, milestone, apparecchiature e acquisti di consumabili nei prossimi 10 anni. La collaborazione è progettata per modernizzare l'infrastruttura di produzione della terapia cellulare autologa del partner con l'obiettivo di ampliare l'accesso dei pazienti a terapie cellulari attuali e future potenzialmente rivoluzionarie.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260915935584/it/

The IRO platform

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Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media
Ori Biotech
Relazioni con i media
Lee Unroe
+1 (804) 887-0740
Media@oribiotech.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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