Orchard Therapeutics, una società di Kyowa Kirin e apriprista nel settore delle terapie geniche con cellule staminali ematopoietiche (HSC), ha annunciato oggi che la Saudi Food and Drug Authority (SFDA) ha concesso l'autorizzazione alla commercializzazione di Libmeldy ® (atidarsagene autotemcel) per i bambini idonei affetti da leucodistrofia metacromatica a esordio precoce (MLD).
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Bargelaan 200,
2333 CW Leida,
Paesi Bassi
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