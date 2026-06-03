OPEX® premiata come Soluzione per l'anno di automazione magazzino per il suo innovativo prodotto di stoccaggio a freddo

OPEX ® Corporation , leader globale nell'automazione di prossima generazione che fornisce soluzioni innovative per l'automazione di magazzini , documenti e posta, ha conquistato il premio come Soluzione per l'anno 2026 di automazione magazzino assegnato dalla rivista Logistics Matters . OPEX è stato premiato per la sua proposta di stoccaggio a freddo multizona e multiprofondità per sistemi automatizzati di evasione ordini in magazzino, una novità assoluta, resa possibile dalla partnership tecnologica strategica con Peltier , il leader nella catena del freddo. La collaborazione ha introdotto avanzate capacità multitemperatura nei sistemi automatizzati di stoccaggio e prelievo (AS/RS) leader di settore Perfect Pick ® e Infinity ® targati OPEX, grazie all'integrazione di Peltier Tote™ .